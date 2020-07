Izkušena atletinja Kladivarja Tina Šutej je izboljšala državni rekord v skoku ob palici, s preskočenimi 475 cm pa je pred dnevi na finalu atletskega pokala Slovenije v času koronakrize presenetila širšo javnost ter dosegla najboljši rezultat sezone na svetu. Ljubljančanka v zadnjih letih živi v Celju, potem ko je zamenjala klub in trenerja. Zadnja štiri leta sodeluje z Milanom Kranjcem, pred njim jo je vzgojil Slavko Černe. Enaintridesetletna skakalka ob palici je nase opozorila leta 2006, ko je bila v Pekingu svetovna mladinska podprvakinja, srebrni kolajni pa je osvojila še leta 2011 na univerzijadi v Shenzenu in predlani na sredozemskih igrah v Tarragoni. Večkrat se je uvrstila v finale velikih tekmovanj, kjer ni igrala vidnejše vloge.

V kratkem 480 cm

Kako to, da je postavila osebni in državni rekord, najboljši dosežek finala med vsemi slovenskimi atleti ter najboljši rezultat na svetu že na prvi tekmi sezone? Tina Šutej odgovarja, da so šli v pravo smer številni dejavniki. Prvi je bil, da je bila odlično pripravljena v zimski sezoni, ko je izboljšala rekord na 474 cm. »Ker bi morala po prvotnem načrtu 17. aprila že tekmovati na mitingu diamantne lige v Dohi, praktično nisem imela premora. Pandemija covida-19 mi je sprva prekrižala načrte, a sem se kmalu preselila na kmetijo, kjer sva s trenerjem na Joštovem mlinu pod kozolcem postavila utežarno, na travnati površini pa sva izvajala druge treninge. Mesec in pol mi je manjkal le trening tehnike, ki sem se mu posvetila takoj, ko smo se lahko vrnili na stadion. Najpomembnejše pa je bilo, da sem bila ves čas zdrava,« razkriva recept odlične pripravljenosti slovenska rekorderka.

Čeprav do novega državnega rekorda v Ljubljani ni niti enkrat podrla letvice, Tina Šutej odgovarja, da nekateri skoki še zdaleč niso bili idealni. Pravi, da pri prvih treh skokih ni padla letvica zgolj zato, ker je bila postavljena nižje. Medtem ko ji je skok na 475 zelo lepo uspel. »Po analizi rekordnega skoka sem našla veliko napak, ki jih moram popraviti. Verjamem, da lahko v kratkem času preskočim 480, morda celo 485 cm,« je optimistična najboljša slovenska skakalka ob palici. Ob rekordnem dosežku se je spomnila težkih časov koronakrize in tesnobe, ki jo je sprva doživljala, ko teden dni ni mogla trenirati, pozneje pa z odpovedjo olimpijskih iger. »Imela sem precej nihanj v razpoloženju. Ker nisem več stara dvajset let, je vsako zame še pomembnejše. Nesmiselno bi bilo, da bi letošnjo sezono vzela na pol. Športnik mora imeti visoke cilje in napredovati. Tako sem se tudi lotila letošnje sezone,« se zaveda Tina Šutej ter odgovarja, da svojo športno pot vidi do olimpijskih iger 2024 v Parizu.