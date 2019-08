Šutejeva je svoj prejšnji rekord na prostem dosegla 17. julija letos, ko je v nemškem kraju Jockgrim palico preskočila 4,63 m. Ima že normo za letošnje svetovno prvenstvo v Dohi, absolutni slovenski rekord, 4,71 m, pa je postavila 2. januarja 2014 v dvorani v Moskvi.

Tridesetletna nekdanja mladinska svetovna podprvakinja je prvi skok v hudi pripeki opravila dve uri po začetku tekmovanja, ker so bile preostale tekmice praktično izven njene konkurence in so začele že na zelo nizkih višinah. Takoj je preskočila 4,25 m in že zmagala, saj so ostale končale že na 4,05 m ali še prej.

Nato je Ljubljančanka, ki zaradi treningov pri Milanu Kranjcu v zadnjih sezonah živi v Celju, v prvem poskusu zmogla še 4,45 m, v drugem pa 4,65 m. Na 4,70 m je prek letvice skočila v drugem poskusu, potem pa navdušeno skakala po blazini, saj se je že uvrstila med potnike za OI prihodnje leto. Na 4,73 m je dvakrat neuspešno skočila, tretjega skoka pa nato ni opravila.

Na tekmovanju, ki še poteka, je v slovenski ekipi prva nastopila nekdanja mladinska evropska prvakinja in svetovna mladinska podprvakinja Barbara Špiler, v metu kladiva je bila druga (64,85 m).

To mesto je na 400 m ovire z izidom sezone (58.36) zasedla tudi Agata Zupin, pred dvema letoma evropska podprvakinja do 23 let. Druga je bila v teku na 100 m tudi Maja Mihalinec (11,56).