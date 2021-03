Čeprav je Luka Janežič, večkratni najboljši slovenski atlet, na vrhunec zimske sezone, evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki na Poljskem, pripotoval s popotnico zgolj ene tekme, je bil pred odhodom optimističen. S trenerjem Rokom Predaničem sta se zavedala, da je forma slovenskega rekorderja v teku na 400 m boljša, kot kažejo rezultati, poleg tega pa si je v dosedanji karieri nabral že veliko izkušenj. Izkoristil jih je v najboljši meri, saj se je skozi dva kvalifikacijska sita uvrstil v veliki finale najboljših šestih v Evropi.

Vodičan je dobro pripravljenost potrdil v dopoldanskih kvalifikacijah, kjer se je prvič v dvoranski sezoni spustil pod mejo 47 sekund. Z dosežkom 46,73 je dosegel četrti čas, od njega pa so bili hitrejši le Nizozemca Tony van Diepen (46,54) in Leimarvin Bonevacia (46,59) ter Šved Carl Bengström (46,55). Slovenija je imela v kvalifikacijah teka na 400 m kar tri tekmovalce izmed 14-članske reprezentance, in sicer še Lovra Mesca Koširja (47,47 – 26. čas) in Gregorja Grahovca (47,84 – 34. čas). Iz kvalifikacij teka na 800 m nista napredovali tudi Jerneja Smonkar (2:05,44 – 15. mesto) in Anita Hrovat (2:06,06 – 22. mesto), Jan Luxa pa je bil neuspešen v troskoku (15,78 – 12. mesto).

»Končno lahko rečem, da izkušnje nekaj veljajo. Taktično sem odtekel vrhunsko, težko bi bolje. Hitro sem odtekel prvih 200 m, a se obenem nisem preveč zagnal. Izboril sem si dober položaj in izkoristil tudi dober finiš in prišel do prvega mesta v zaključku, Slednje je izjemno pomembno za delitev proge v polfinalu,« je svoj kvalifikacijski nastop za STA ocenil Luka Janežič, ki je v večernem polfinalu nastopil v drugi od treh kvalifikacijskih skupin, v finale pa sta napredovala po najboljša dva iz vsake skupine. Atlet Massa v polfinalu ni tekel tako prepričljivo kot v kvalifikacijah, a se kljub temu uvrstil v jutrišnji finale. S časom 47,25 je v fotofinišu ugnal Poljaka Kajetana Duszynskija ter na drugem mestu kar za pol sekunde zaostal za Nizozemcem Leimarvinjem Bonevacijem (46,75). Iz prve kvalifikacijske skupine sta v finale napredovala Tony van Diepen (46,06 – osebni rekord) in Španec Oscar Hussilos (46,26), iz tretje pa Nizozemec Jochem Dobber (46,56) in Šved Carl Bengström (46,67). Janežič bo imel z najslabšim časom polfinala med vsemi najslabše izhodišče.

Spomnimo, da je slovenska reprezentanca včeraj v kvalifikacijah teka na 3000 m doživela šok. Potem ko se je Maruša Mišmaš Zrimšek uvrstila v finale z najhitrejšim časom kvalifikacij, je bila Grosupeljčanka zaradi prestopa naknadno diskvalificirana. Slovenska reprezentanca se je pod vodstvom Matije Šestaka nad odločitvijo organizatorjev pritožila, in sicer z razlogom, da jo je odrinila španska tekmica. Toda sodnik je pritožbo zavrnil, ker naj bi ta čas najboljša slovenska atletinja, ki je normo za nastop na dvoranskem evropskem prvenstvu izpolnila kar v treh disciplinah (še na 800 in 1500 m) storila prestop po odrivu.

Glavni up za osvojitev kolajne bo ta konec tedna Tina Šutej, ki bo nastopila v skoku ob palici, uvrstitev v finale sprinta na 60 m pa bo skušala doseči tudi v zadnjih letih najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec Zidar.