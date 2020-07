Lepši obeti težke sezone

Najhitrejša Slovenka na atletski stezi Maja Mihalinec je bila najbolje pripravljena lansko jesen, ko je bila na svetovnem prvenstvu v Dohi dvanajsta v sprintu na 200 m. V olimpijski sezoni je imela velike načrte, zimske priprave na Tenerifu je opravila odlično. Izkazalo se je, da jo je koronakriza prizadela bolj, kot je predvidevala. Ker v času karantene ni imela dostopa do fizioterapevta, je namesto da bi pozdravila manjše poškodbe, staknila nove. V sezono ni vstopila po pričakovanjih. V zadnjem času se 30-letna sprinterka, ki jo trenira Srđan Đorđević, kaže v lepši luči. Danes in jutri bo na državnem prvenstvu v Celju glavna favoritinja za naslov državne prvakinje na 100 in 200 m ter štafeti 4x100 m.