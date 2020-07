Vlada je namreč na torkovi večerni dopisni seji izdala novelo odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih. Po odloku je vročanje odločb o karanteni še naprej mogoče le na mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško, Pince na meji z Madžarsko in mejnem prehodu za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Vročanje odločb na omenjenih točkah bo mogoče med 6. in 22. uro, le na Obrežju bo vročanje zagotovljeno ves čas.

Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji.