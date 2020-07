Kot so še sporočili iz Atletica, katerega zvezdnik je tudi slovenski vratar Jan Oblak, so nedeljski zdravniški pregledi 20-letnika pokazali, da ima po tekmi proti Mallorci (3:0) edem na kosti.

Madridski klub za zdaj ni sporočil, kako dolgo bo manjkal Felix, zagotovo pa ga ne bo v kadru za tekmo 35. kroga la lige proti Celti.

Atletico je ta čas na tretjem mestu primere division in na dobri poti, da se neposredno uvrsti v ligo prvakov; do konca sezone so le še štirje krogi.