V Madridu sta v prvem polčasu mreži mirovali, domači so do vodstva prišli v 59. minuti, ko je zadel Saul Niguez. V 73. minuti je vodstvo na 2:0 z enajstih metrov povišal Diego Costa. Gostje so do edinega zadetka prišli v sodnikovem dodatku, ko je Joselu z bele točke premagal Oblaka.

S to zmago je Atletico osvojil 13 od možnih 15 točk, odkar se je liga po prekinitvi zaradi novega koronavirusa nadaljevala. Atletico, ki je z 58 točkami tretji na lestvici, bo v torek na Camp nou gostoval pri Barceloni, ki se ji naslov po novem remiju vse bolj odmika. Tokrat je remizirala na gostovanju pri Celti Vigo z 2:2.

Katalonci (69) so sicer prevzeli vodstvo na lestvici španskega prvenstva, a Realu iz Madrida ponudili možnost, da z današnjo zmago proti Espanyolu pride do dveh točk prednosti šest krogov pred koncem.

V že odigranih tekmah je Osasuna z 2:1 premagala Leganes, tekmo je globoko v sodnikovem dodatku odločil Enric Gallego. V prvi sobotni tekmi je Athletic Bilbao na domačem stadionu ugnal Mallorco s 3:1 in se povzpel na deveto mesto prvenstvene lestvice. Že v petek pa se je Sevilla v uvodu v 32. krog na domačem igrišču z Valladolidom razšla z izidom 1:1.