Dosedanji rekorder je bil Miguel Reina, ki je za dosego magične meje potreboval 227 tekem. Oblak je obenem postal tudi prvi tujec, ki na 100 tekmah španske lige ni prejel gola. Na lestvici vratarjev, ki sta v vratih enega kluba ostala največkrat nepremagana, sta Iker Casillas s 177 in Victor Valdes s 173 tekmami.

»Prišel sem do lepe številke, upam, da jo bom še izboljšal. A, kot sem že velikokrat rekel, rekordi me ne zanimajo toliko kot rezultati ekipe. Njen cilj pa so zmage, če jih dosežemo brez prejetega gola, je še lepše,« ostaja skromen slovenski reprezentant.