Real ima sedaj na lestvici z 71 točkami točko prednosti pred Barcelono in ga v četrtek ob 22. uri čaka še zadnja tekma kroga proti petouvrščenemu Getafeju. Na tretjem mestu je Atletico, ki ima 59 točk, dve več od četrte Seville. Ta je v torek po dveh zadetkih Oliverja Torresa in enega Munirja El Hadaddija s 3:0 (2:0) v gosteh ugnala predzadnji Leganes. Osrednji dvoboj pa je bil v Barceloni, kjer so gledalci videli štiri enajstmetrovke in avtogol.

Messi ima na čelu lestvice strelcev 22 golov, pet več od naslednjega na seznamu Karima Benzemaja iz Reala. Kraljevi klub pa je sedaj v veliko boljšem položaju od Barcelone v boju za naslov v la ligi, saj je boljši tudi na medsebojnih tekmah po remiju (0:0) in zmagi (2:0) in ima tako vse v svojih rokah ter si lahko na zadnjih tekmah prvenstva privošči tudi kakšen spodrsljaj.

Argentinski zvezdnik je zgodovinski sedemstoti gol dosegel pet minut po začetku drugega polčasa, ko je iz enajstmetrovke zaradi prekrška Felipeja nad Nelsonom Semedom s 'panenko' premagal Jana Oblaka. Messi je tedaj Barcelono popeljal v vodstvo z 2:1. V prvem delu je Oblaka z avtogolom najprej premagal Diego Costa, ko je v gol preusmeril podajo s kota Messija že v 12. minuti.

Le sedem minut pozneje je Saul Niguez izenačil z bele pike. Artur Vidal je spotaknil Yannicka Carrasca, ko ga je ta preigral. Costa je najprej izvajal kazenski strel, a je bil še v šoku po svojem prvem avtogolu v karieri, in Marc-Andre ter Stegen je žogo odbil. A je sodnik Alejandro Hernandez po posredovanju video sodnikov odločil, da se strel ponovi, ker nemški vratar ni bil z nogama povsem na črti gola.

Ponovitev je uspešno opravil Niguez, ki je v 62. minuti ponovil »vajo«, ko je Semedo pred tem podrl Carrasca v kazenskem prostoru za novo enajstmetrovko.

Barceloni v zaključku ni uspelo priti do vseh treh točk. Sergio Busquets je po tekmi dejal, da se bo Barcelona za naslov borila, dokler tudi matematično ne bo znan prvak, a je bil trener Quique Setien, ki se mu po navedbah španskih medijev močno maje stolček, jasen: »To bo izjemno težka naloga.«

V tretji tekmi dneva sta se pomerili sosednji ekipi z dna lestvice, Mallorca je Celto Vigo ugnala kar s 5:1 (3:0), a ima na 18. mestu še vedno pet točk zaostanka za tokratnimi tekmeci na 17. mestu.