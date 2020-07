Primer, kot ga predvsem ob koncih tedna, ko se na ceste podajo tudi tako imenovani nedeljski vozniki, opažamo na slovenskih cestah, najlepše pokaže, zakaj je prepočasna vožnja prav tako lahko nevarna. Gre za posameznike, ki so jim veščine vožnje španska vas in jih je med vožnjo celo strah. Slovencu, ki dopolni 18 let, se sicer zdi opravljanje vozniškega dovoljenja nekaj samoumevnega, kar pripada čisto vsakemu posamezniku, pa čeprav na cesto ne sodi. Toda vožnja ni enaka sprehodu, vozniško dovoljenje pa je nekakšna licenca za ubijanje, kar se žal dokazuje iz dneva v dan.

Si predstavljate, kaj bi se dogajalo v zraku, če bi licenco za pilotiranje dobil čisto vsak? Zato se zdi smiselno, da bi podobne omejitve, seveda manj stroge, veljale tudi na tleh in bi imeli učitelji vožnje pooblastila, da nekomu, ki opravlja izpit, že po nekaj urah rečejo ne, ker za vožnjo ni primeren, saj njegove psihomotorične spretnosti niso na ustrezni ravni. Pred časom mi je tako učitelj vožnje zaupal, da je mogoče počasnega voznika, ki se vožnje boji, dokaj natančno opredeliti, saj nima veselja do vožnje, pred obiskom šole mu še na kraj pameti ne pade, da bi doma vadil z očetom, raje vozi počasneje, kot bi moral, kljub temu pa ni prepričan, da je ravnal prav. Težave ima z vrtenjem volana pri vzvratni vožnji, z občutkom, na kateri točki prijema sklopka, ter z ocenjevanjem situacij v prometu.

Seveda so med takšnimi kandidati za voznika tudi izjeme, ki se z leti in izkušnjami naredijo. Toda najbolj bode v oči, da za nekoga, ki v šolo vožnje prinese zdravniško pričevalo, da je sposoben za vožnjo motornega vozila in se želi usposabljati, ni vzvoda, ki bi to preprečil. Pa tudi sicer se zdi, da odločevalcem v državi ta tematika ni blizu, glede na policijske statistike pa ne gre za pretirano pereč problem, pri čemer kot prepočasne voznike najpogosteje opredeljujejo starejše osebe, jemalce zdravil, ki vplivajo na zbranost in budnost, ter posameznike, ki jih je vožnje praviloma strah.

Da ne bo pomote – prehitra vožnja je še vedno bolj pereč problem in eden glavnih dejavnikov nastanka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Žal pa se pogosto zgodi, da sta prepočasna in prehitra vožnja povezani, ko se na primer posameznik nad počasnežem razburi in začne prehitevati vse pred seboj. Ne glede na to, ali sodite med prepočasne ali prehitre voznike, pa se velja zamisliti in zavedati, da promet poteka najučinkoviteje, če se vsa vozila premikajo s podobno hitrostjo, kot jo predpisuje zakonodaja. Zato se je najbolje držati načela, hiti počasi, a ne prepočasi.