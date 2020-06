Predelava avtomobilov: Deset tisoč evrov se obrne takoj

Različnih predelav avtomobilov, s katerimi želimo izboljšati njihove lastnosti ali zgolj poudariti videz, je cela vrsta in so po svetu zelo priljubljene. Zanimanje je tudi pri nas, se je pa v zadnjih letih spremenilo in je usmerjeno v druga področja kot včasih. Pozoren je treba biti tudi na zakon.