Ponudniki pretočnih in drugih videovsebin zadnja leta močno spreminjajo način gledanja televizije. V zadnjem času pa vse bolj vplivajo tudi na način predvajanja »velikih« filmskih projektov. Desetletja je bilo namreč samoumevno, da se pot filmskega spektakla začne s predvajanji v kinodvoranah, zdaj pa so omenjeni ponudniki postali takšni finančni giganti, da si zagotovijo ekskluzivo tudi nad največjimi filmskimi projekti in kinematografe morebiti (ali pa še to ne) izkoristijo le še za premiere svojih projektov, ki so nato dostopni le njihovim naročnikom.

Takih primerov je vedno več, kot enega zadnjih tipičnih lahko denimo omenimo mafijsko epopejo Martina Scorseseja Irec (The Irishman), ki so jo 27. novembra lani začeli predvajati na Netflixu in si je med drugim zagotovila deset nominacij za oskarja. No, niso pa takšni filmi le ameriški. Od konca junija je denimo na Netflixu na ogled tudi francoski akcijski spektakel Lost Bullet (v originalu Balle perdue in prevodu Izgubljeni naboj), ki je poln atraktivnih avtomobilskih preganjanj in drugih kadrov, v katerih v prvi vrsti, ne pa izključno, blesti rdeči renault 21 turbo letnik 1990.

Clio z Lamborghinijevim motorjem

Še preden omenjeni »stopi na sceno«, v prvem kadru filma glavni junak z imenom Lino (Alban Lenoir) z močno ojačanim renaultom cliom, v katerega je vgradil Lamborghinijev motor, želi vdreti v zlatarno tako, da bi prebil debeli betonski zid, a je avto tako močan, da jih prebije še nekaj zapored in konča na ulici na drugi strani stavbe. In ker se iz avtomobila ne more rešiti, policija nima težkega dela, da ga vklene in odpelje v zapor. Ravno ta prigoda pa tudi pokaže, zakaj je Lino cenjen – zaradi svoje sposobnosti predelav avtomobilov, da so ti tako rekoč neuničljivi, zaradi česar ga kasneje policist Charas (Ramzy Bedia) tudi predčasno »potegne« iz zapora in mu ponudi sodelovanje pri predelavah policijskih avtomobilov.

Stvar se zaplete, ko pokvarjeni policist Areski (Nicolas Duvauchelle) Charasa ubije, ko je ta za volanom svojega brezhibno ohranjenega rdečega renaulta 21 turbo, umor pa želi naprtiti Linu. A naboj iz Areskijeve pištole se zarije v armaturno ploščo, lep del filma pa nato mine v Linovem iskanju izgubljenega renaulta in s tem izgubljenega naboja, ki bi dokazal njegovo nedolžnost. Ko ga najde, pa z njim naredi to, v čemer je najboljši – ojača ga z jekleno kletko z velikimi »vilami«, na katere med spektakularnim pregonom »nasadi« enega izmed policijskih avtomobilov in tako tudi prebije njihovo zasedo ter naposled avto z omenjenim nabojem kot dokaz dostavi na pravo mesto.