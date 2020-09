Razlog za to je enostaven – (pre)pogosta vožnja po levem, prehitevalnem pasu. Občutka, da se kljub nedavni prvi akciji na to temo pristojnih, na čelu s policijo, agencijo za varnost prometa in Darsom, v praksi ni spremenilo nič, se namreč ne da znebiti. Še vedno se vse prepogosto zgodi, da vozniki prehitevalni pas uporabljajo kot voznega in na njem nemalokrat vozijo tudi z bistveno nižjo hitrostjo od najvišje dovoljene, zaradi česar se na njem ustvarjajo kolone vozil, medtem ko desni, vozni pas sameva. Posledično je povprečna hitrost nižja, pretočnost slabša, vožnja bolj stresna, poveča se možnost za zastoje in nalete vozil… Ob tem tako že skorajda moramo razumeti celo, da tu in tam ob takšni vožnji, ko hitrost na prehitevalnem pasu ne dosega niti 100 km/h, komu tudi popustijo živci in se odloči za nevaren manever prehitevanja po desnem, voznem pasu. Čemur smo kot posledica vsega omenjenega v zadnjem času tudi priča vedno pogosteje in zaradi česar je sprememba vedenjskega vzorca na avtocestah še toliko bolj nujna.

Razlag, zakaj je sploh prišlo do tega, da smo prehitevalni pas »sprejeli« za voznega, je sicer več. Najpogosteje od tistih, ki se tega poslužujejo vseskozi, slišimo, da so se takšne vožnje navadili zaradi tega, ker je na voznem pasu pri nas ogromno tovornjakov, ki jih pač prehitevajo drugega za drugim in tako dlje časa ostanejo na prehitevalnem pasu. Čeprav je res, da je Slovenija kot tranzitna država s tovornjaki precej obremenjena, jih toliko, da ne bi mogli večine časa voziti po voznem pasu in prehitevalnega uporabljati le za to, čemur je namenjen, vseeno ni. Ob tem pa teorija pade v vodo tudi, ko tovornjakov ni na spregled, a se na prehitevalnem pasu vseeno ustvarja kolona vozil, medtem ko ima voznega »zase« nekaj posameznikov.

Vse omenjeno je dobro imeti v mislih, ko naslednjič brezbrižno vozimo po prehitevalnem pasu. Če pa se kdo na to požvižga, dodajmo še nekaj, česar marsikdo niti ne ve – vožnja po prehitevalnem pasu, kajpada z izjemo manevra prehitevanja, po katerem se v najkrajšem možnem času vrnemo na vozni pas, je tudi zakonsko prepovedana. Zanjo je predpisana globa v višini 150 evrov. Kar pa tudi ni zanemarljivo…