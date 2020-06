Zarota

Mnogi me sprašujejo, ali se nakup električnega vozila že danes splača ali je bolje z njim še malce počakati. Ljudi je na neki način strah, a je ta strah odveč. Električni avti namreč niso več pregrešno dragi, tudi zavoljo 6000-evrske subvencije Eko sklada, njihove baterije so že dovolj zmogljive in praviloma obljubljajo doseg nad 200 kilometrov, za nameček je tudi polnilnic v Sloveniji dovolj. Če smo natančnejši, jih je več kot 700, kar je za potrebe slovenskih lastnikov celo preveč. Lanska prodaja se je namreč ustavila pri številki 584.