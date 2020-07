Center sodeluje z epidemiologom, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in ostalimi strokovnjaki, so še navedli v centru.

Kot je v soboto zvečer za TV Slovenija dejal direktor centra starejših Martin Kopatin, vir okužbe v domu še ni znan. Sprejeli so vse zaščitne ukrepe, poteka pa tudi testiranje vseh v domu, ki so bili v stiku z okuženimi zaposlenimi. »Vsi zaposleni so v karanteni, eden od okuženih stanovalcev je že premeščen na infekcijsko kliniko, drugi, ki so tudi okuženi, bodo v kratkem,« je pojasnil direktor. Predhodno so imeli pripravljen načrt za takšno situacijo, ki so ga zdaj začeli izvajati.

V petek so v Sloveniji opravili 1456 testiranj in potrdili 30 okužb, kar je največ po 16. aprilu. Direktor NIJZ Milan Krek je dejal, da kljub porastu številk še ni potrebe po vnovični razglasitvi epidemije. Zatrdil je, da bolnišnice, druge zdravstvene strukture in epidemiologi položaj še vedno "zelo dobro" obvladujejo, je poročala TV Slovenija.