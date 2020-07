V ZDA so v petek našteli rekordnih 52.300 novih okužb, najhuje pa je še vedno na jugu in zahodu države, ki jim je bil prvi val pandemije aprila letos bolj ali manj prihranjen. V Arizoni, kjer so v petek poročali o rekordnih 4433 primerih novih okužb z novim koronavirusom, se zdravi sedaj 3013 ljudi, kapacitete za intenzivno nego pa so zapolnjene 91-odstotno. Skupaj je tam že 92.000 okuženih in 1800 mrtvih.

Primer okužb ponovno naraščajo tudi v New Yorku, kjer je guverner Andrew Cuomo v petek prvič po 12. juniju poročal o več kot 900 novih okužbah (918) na dan. Umrlo je le devet ljudi, od vseh opravljenih testov pa se jih je pozitivnih vrnilo 1,38 odstotka.

Florida je v petek poročala o 9488 novih primerih okužb, potem ko je v četrtek dosegla rekord z več kot 10.000. Poročala je tudi o 67 smrtnih žrtvah. Miami je zaradi tega od petka naprej za nedoločen uvedel policijsko uro od 23. ure zvečer do 6. ure zjutraj. Pozitivnih testov je na Floridi 16 odstotkov.

Za ta zadnji val povečanega števila okužb, ki je sicer še vedno del prvega vala pandemije, je značilno, da je manj smrtnih žrtev na dan kot aprila, ker se večina okužb pojavlja pri mlajših in zdravih osebah. Vendar to ne pomeni, da se stanje ne bo poslabšalo, saj ti mladi in zdravi, ki večinoma nimajo hujših simptomov, lahko prenesejo bolezen starejšim in osebam z zdravstvenimi težavami, ki so bolj ogrožene.