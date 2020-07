Ribičeva je glede kritik varuha človekovih pravic Petra Svetine v zvezi z omejevanjem pravic posameznikov v domovih za starejše na petkovi novinarski konferenci ocenila, da obstaja pravna podlaga za omejevanje stikov, saj da imajo domovi za starejše sprejete pravilnike za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni in okužb. Če pride do hitrejšega širjenja okužb, kot denimo v minulih letih v primeru gripe, ima vodstvo domov možnost omejiti obiske, je pojasnila in ocenila, da ima varovanje zdravja in življenja ljudi prednost pred stiki.

Varuh je namreč opozoril, da je za vsak poseg v pravice posameznika prvi predpogoj ustrezna urejenost pravnih podlag. Po petkovih navedbah Ribičeve pa so pri varuhu poudarili, da pri pregledu zakonodaje, ki ureja ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, predvsem zakona o nalezljivih boleznih, niso zasledili pravne podlage sploh glede omejevanja izhodov v domovih starejših občanov. Prav tako ne poznajo pravne podlage, ki bi popolno prepoved odrejala na kakšni drugi podlagi za omejitev gibanja z ustreznim pravnim aktom vlade ali ministrstva za zdravje.

Po njihovem mnenju tako zakon o nalezljivih boleznih ni ustrezna podlaga za splošno prepoved izhodov zdravih stanovalcev, ki niso okuženi z novim koronavirusom, prav tako tega vprašanja ne urejajo predpisi, ki so bili sprejeti za zajezitev epidemije in preprečevanje njenih posledic.

Pri varuhu človekovih pravic zato opozarjajo, "da mora biti vsak ukrep, ki v demokratični družbi omejuje svobodo gibanja in je nujen zaradi varovanja zdravja ljudi, zakonit". Skrbi jih, da ni zaslediti ustrezne zakonske podlage, ki bi "vnaprej jasno in določno predvidela možnost odreditve (preventivnega) ukrepa prepovedi izhodov stanovalcem domov za starejše za namen preprečevanja in obvladovanja nalezljive bolezni". Zanj mora namreč obstajati zakonska podlaga, sicer je ukrep protipraven, so navedli.

Pojasnili so še, da mora imeti v skladu z evropsko konvencijo o človekovih pravicah prizadeti posameznik na voljo tudi pravna sredstva zoper tak poseg, vključno s sodnim varstvom. "Poseg je lahko upravičen, če se glede na okoliščine konkretnega primera ugotovi, da je širjenje bolezni nevarno za javno zdravje ali varnost ter če je pridržanje okužene osebe nujno potrebno za preprečitev širjenja bolezni. Pri odreditvi posega je zato vedno treba pretehtali tudi uporabo manj invazivnih posegov, pridržanje pa je upravičeno, če se izkaže, da bi bili ti neučinkoviti za varovanje javnega interesa," so še dodali.