Doslej so v Sloveniji opravili 105.652 testov na covid-19, potrdili so 1679 okužb, trenutno je potrjenih aktivno okuženih 160 oseb, je razvidno iz podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih objavlja spletni portal sledilnik.org. Doslej je umrlo 111 bolnikov.

Med 30 na novo potrjenimi okuženimi je večina mladih. Kar 18 jih je starih do 44 let, med njimi je otrok, star do štiri leta.

Pet na novo okuženih je v starostni skupini od 45 do 54 let, trije v starostni skupini od 55 do 64 let, dva v starostni skupini od 65 do 74 let, po eden pa v starostnih skupinah od 75 do 84 let in nad 84 let.