Novosti:

- Kacin: Stanje na zahodnem Balkanu se drastično slabša

- Kacin: Najslabše stanje je v državah, kjer so se odločili za volitve

- Kacin: V nedeljo je potekal strožji nadzor izvajanja karantene. Ugotovljene so bile 4 kršitve

- Kacin: Dvema državljanoma, osumljenima širjenja okužbe z novim koronavirusom iz malomarnosti, grozi denarna ali zaporna kazen

V vipavskem centru starejših še en okužen med zaposlenimi

Po nedeljskem popoldanskem testiranju na okužbe z novim koronavirusom v Centru starejših v Vipavi so okužbo potrdili še pri enem od zaposlenih. Skupaj je tako okužba potrjena pri sedmih zaposlenih in devetih stanovalcih. Danes nadaljujejo testiranja; dopoldne jih bodo tako opravili pri okrog 40 stanovalcih in 12 zaposlenih.