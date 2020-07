Kdor ne laže, ni Slovenc

‘Narod je glup« so zgodovinske besede Zmaga Jelinčiča . Vse drugo, kar je sledilo o napaki, da so študentje dobili pomoč in bone, je pač klasika iz arzenala njegovih provokacij. Tudi ugotovitev, da ne bi smeli dati narodu denarja. Eno takšno šankersko nabijanje in hvalisanje pred zanimivo publiko. Za mizo so sedeli Igor Omerza, Igor Bavčar, Slavko Kmetič in Dimitrij Rupel . Ena taka rezervna prvoligaška postava aktualne oblasti. Tam so sedeli kot mupetki, ki se jim zdi fino malo natolcevati in kvantati. Seveda je bil glavni Zmago. Zmago brez dlake na jeziku. Zmago, ki je za našo osamosvojitev bolj pomemben kot aktualni predsednik vlade.