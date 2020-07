Predsedniki koalicijskih strank Janez Janša, Zdravko Počivalšek, Matej Tonin in Aleksandra Pivec so namreč danes s poslanskima skupinama SNS in narodne skupnosti podpisali sporazum o sodelovanju pri sprejemanju zakonov in drugih aktov v obdobju 2020-2022. Predsednik vlade Janša je ob robu podpisa sporazuma in dogovora izpostavil, da je podpis omenjenih dokumentov toliko bolj pomemben, ker vnaša stabilnost v čas, ki se ga skuša zelo destabilizirati.

Druge opozicijske stranke k podpisu sporazuma niso pristopile. Predsednica SAB Alenka Bratušek je v današnji izjavi za medije dejala, da so njihovi razlogi jasni. »Mi smo povedali in pokazali, zakaj stranka SAB v to koalicijo ni stopila in iz dneva v dan se bolj kaže, kako prav smo naredili. Objave, pisma, afere, pravzaprav je to tisto, kar je v teh treh mesecih zaznamovalo tretjo vlado Janeza Janše,« je izpostavila. Ob tem pa je dodala, da je »dejstvo, da je ta koalicija trdna. Dejstvo je, da ima več kot potrebnih 46 glasov, zato stvari lahko mirno in nemoteno pelje naprej«.

Zato je tudi ustavna obtožba predsednika vlade, o kateri razmišlja SD, po mnenju Bratuškove »že vnaprej obsojena na enako zgodbo, kot se je odvrtela v primeru interpelacije gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki jo je več kot dobro prestal«. Predlog ustavne obtožbe bodo sicer, ko bodo »dobili kakršen koli dokument in ne poziv preko medijev, absolutno prebrali, pregledali«.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je dejal, da so »vsi videli, da je SNS sodelovala s to vlado«, tako da je podpis sporazuma o sodelovanju samo potrditev tega sodelovanja. »Nazadnje smo to videli pri interpelaciji ministra Počivalška. Se pravi, ne glede na to, kako resne so obtožbe, bodo držali skupaj,« je dejal Vatovec.

Zato je po njegovih besedah tudi nekoliko nejevolje pri napovedi SD o razmisleku o ustavni obtožbi, ker je treba po njegovih besedah "neka sredstva uporabljati zmerno in ob pravih trenutkih«. »Jaz verjamem, da ta vlada nima več legitimnosti, da bi to delo opravljala. Je pa seveda matematika v DZ drugačna, tako da mislim, da je treba tehtati, kdaj uporabljati taka orodja,« je ocenil. Ob tem je dodal, da je bila interpelacija Počivalška tudi s tega vidika upravičena, saj je morda prispevala k temu, da je začela zgodba okoli nabave zaščitne opreme dobivati nove razsežnosti.

Tako se mu zdi pomembno, da odpirajo družbeno razpravo o določenih vprašanjih, je pa trenutno nek politični moment, kjer je veliko pritiskov, predvsem na manjše partnerje v koaliciji. Pogovorov v opoziciji glede tega sicer za zdaj še ni bilo, je dejal Vatovec.

V Levici sicer pričakujejo, da bo SNS zdaj v DZ obravnavana kot podpornica vlade, ko gre za postavljanje poslanskih vprašanj in mesto v Knovsu, tako kot je to veljalo za Levico, ko je sodelovala z vlado Marjana Šarca.

Da je koalicija enotna, homogena in učinkovita, je sicer danes na novinarski konferenci ocenil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.