Očitajo mu kršenje zakona o obrambi, ki določa, da nihče ne sme reproducirati ali uporabljati oznake pripadnosti in drugih oznak, ki se uporabljajo v Slovenski vojski. Kot v obvestilu o začetku prekrška navaja inšpektorat, je Jelinčič omenjeni člen kršil, ker je imel naj seji DZ vetrovko z znakom. V odgovoru inšpektoratu, ki ga je skupaj z obvestilom o začetku postopka o prekršku danes posredoval medijem, je Jelinčič med drugim zapisal, da je šlo pri njegovem dejanju za svobodo simbolnega izražanja, za kar ima kot človek in politik vso pravico. Pomeni tudi znak spoštovanja Slovenske vojske in vojaške uniforme, je navedel.