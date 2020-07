Zid arogance, ošabnosti in nevednosti

‘Nacionalka bi tako ali tako počasi trčila v zid,« so preroške besede Boruta Rončevića. V torek je še z dvema vojakoma zagovarjal nove medijske zakone in vsem nam so trije mušketirji ob gledanju ponujali dobro zabavo. Predvsem Miro Petek, ki ni znal kot predlagalec, torej predstavnik kulturnega ministrstva, niti utemeljiti, zakaj spremembe in zakaj takšne spremembe. Nekaj floskul o uravnoteženosti in nepreverjenih primerjav z Evropo. Namesto da bi priznal, da gre le za eno stvar: kako finančno oslabiti trn v peti. Nacionalko sesuti za vsako ceno. Še težje se je v argumentaciji znašel Ivan Štuhec , saj je prepričan, da je nacionalni medij državni medij. Ne le državni, temveč kar vladni. Ne le vladni, naj bo kar strankarski. Tista stranka, ki zmaga, ta naj postavi šefe in vodi program. Vmes pa naj se še s preostalimi strankami malo pomeni, kaj bo kdo dobil v roke. Malo po domače brez blage veze o mediju.