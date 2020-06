Potem ko smo poročali, kako je prvak Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič v ljubljanski kavarni SEM v družbi Dimitrija Rupla, Igorja Bavčarja in Slavka Kmetiča komentiral, »da je narod neumen in da je bila napaka, ker je dobil naš denar«, so neznani storilci napadli sedež stranke SNS s steklenicami odpadnega motornega olja. Plemeniti vidi motiv v njegovem političnem delovanju.

Za Siol je dejal: »Včeraj ob 23.21 je v hiši močno zaropotalo, mislim sem, da se nekaj podira. Neznanci so najverjetneje želeli steklenice zalučati v okna, a so jih zgrešili. Fasada je povsem uničena, z motornim oljem so pošpricana tudi okna.« O dogodku je bila takoj obveščena policija, ki je do četrte ure zjutraj opravila ogled dogodka in zbirala informacije. Policija bo po njegovih besedah prijavo naredila po uradni dolžnosti, škoda pa naj bi presegala 70 tisoč evrov.

Napad sovpada z razkritji posnetka pogovora, v katerem je Jelinčič sogovorcem razložil, kako je šel denar v sklopu pomoči ob koronakrizi pravzaprav v roke »delomrznežev«. Iz pogovora sodeč je z oznako ciljal predvsem na prejemnike socialne pomoči, študente in koristnike turističnih bonov. »Tisto, kar mislim, tudi povem. To pa je zastonjkarje in delomrzneže, ki kolesarijo okoli parlamenta, kar sem jim tudi v obraz zabrusil, zabolelo. Prepričan sem, da napadalci izhajajo iz teh logov. Rekel bi, da gre za ekstremne frakcije strank SD in Levice, ob pomoči nemške Antifa,« je za Siol dogodek komentiral Jelinčič. Ob objavi fotografij škode pa je na facebooku pripisal: »Česar levičarji ne zmorejo z besedo, hočejo doseči z agresijo.« Ugibanjem dokazov zaenkrat ni priložil.