Predsedniki štirih opozicijskih strank: LMŠ, SD, Levice in SAB že nekaj časa preigravajo možnosti, kako zrušiti Janševo vlado. Na pomoč jim je priskočil ekonomist Jože P. Damijan, ki je pripravljen postati mandatar nove vlade. Konec tedna je Marjanu Šarcu, Tanji Fajon, Luki Mescu in Alenki Bratušek poslal dokument z naslovom Koalicija ustavnega loka. V njem lahko preberemo, da se pred našimi očmi izvršuje neizrečen, a nič manj neprikrit poskus stranke SDS, da z zlorabo ključnih institucij na podlagi avtokratskih prijemov spodje družbene in državne temelje, redefinira ustavne norme, zaneti razdor in zakocka naš mednarodni položaj. »Gre za ustavljanje Ustave, najvišjega akta soglasja v neki skupnosti, brez spoštovanja katerega ostane le brezpravje, oblastniška samovolja, avtoritarna država in družba brez prihodnosti,« je zapisano v dokumentu.

Vlada koalicije ustavnega loka naj bi bila politična in ne tehnična. V koalicijo naj bi se enakopravno vključile LMŠ, SD, Levica in SAB, vabilo pa je odprto tudi za DeSUS, SMC in NSi. Osnova za njeno delovanje naj bi bilo deset skupnih točk, ki predstavljajo nasprotje Janševega delovanja. Med njimi so nedotakljivost načela delitve oblasti, krepitev neodvisnosti ustanov, ključnih za transparentno delovanje države, ter javnih medijev, nevladnih organizacij in civilne družbe. Izpostavljena je tudi »brezizjemnost vladavine prava ter neodvisnost sodstva«, povrnitev veljave stroke v ključne državne ustanove ter obračun s korupcijo v vrhovih oblasti. Predlog naj bi predsedniki štirih levosredinskih opozicijskih strank predvidoma danes predstavili javnosti.