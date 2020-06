Mislim svoje mesto: Ulica širša od države

‘Oprostite, a imate zemljevid prostih poti skozi Ljubljano?« sem vprašal policiste pred ograjo na Tomšičevi. Ti so se najprej veselo zarežali, saj jim verjetno prija, če jim vsi ne očitajo, da ščitijo lopove. Potem so mi razložili, da do Križevniške pridem, če grem čez nevarovani del Muzejskega parka, nato ob zahodnem robu ograjenega Trga republike in potem po Erjavčevi do Slovenske, kjer lahko za nadaljnjo pot vprašam policiste, ki udeležence proslave ob dnevu državnosti varujejo na južnem delu Slovenske.