Med drugim bodo lahko imeli istospolni partnerji po novem skupno premoženje, pravice iz pokojninskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja ter pravico do obiskov v bolnišnicah. Zakon jim poleg tega omogoča skupno skrbništvo za otroke, a jih hkrati obvezuje, da poskrbijo za partnerjevega otroka, če ta nima ožjih sorodnikov. Izrecne določbe o pravici do posvojitve v zakonu ni, dovoljuje pa skupno skrbništvo za otroka enega od partnerjev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Za sprejem zakona je bila v 81-članskem parlamentu potrebna absolutna večina; za jih je glasovalo 42. Proti so - podobno kot že pred slabim letom dni, ko je zakon na glasovanju padel - glasovali poslanci manjšinskih strank, ki so del vladne koalicije. Poslanci glavnih koalicijskih strank - Demokratske stranke socialistov (DPS), socialnih demokratov ter Liberalne stranke - so predlog zakona podprli. Večji del opozicije zakonu odločno nasprotuje, so ga pa podprli poslanci opozicijskih strank SDP in DEMOS.

LGBTIQ organizacije v Črni gori so sprejetje zakona, na katerega čakajo že leta, označile kot "veliko zmago", "zgodovinski korak" v boju za človekove pravice pripadnikov črnogorske LGBTIQ skupnosti ter kot "neizmeren premik naprej za črnogorsko družbo". Sprejetje zakona sta nemudoma na Twitterju pozdravili tudi veleposlaništvi ZDA in Velike Britanije, prav tako sta zadovoljstvo izrazila črnogorski predsednik Milo Đukanović in premier Duško Marković, piše Hina.

Đukanović je na Twitterju sprejetje zakona označil kot potrditev, da postaja črnogorska družba zrelejša, saj vse bolj sprejema in živi različnost. To je po njegovem še en korak Črne gore v smeri najrazvitejših demokracij sveta. Premier Marković se je LGBTIQ skupnosti zahvalil za dialog in njihov prispevek ter dodal, da v "evropski Črni gori ni in ne sme biti prostora za diskriminacijo na podlagi spolne opredelitve".

Na vladi so sicer izpostavljali, da je sprejem zakona del obveznosti države pri približevanju Evropski uniji. Homoseksualne skupnosti so skušali uzakoniti že leta 2014, a neuspešno. Širjenju pravic istospolno usmerjenih še posebej ostro nasprotuje vplivna pravoslavna cerkev. Prvo parado ponosa v Črni gori pred sedmimi leti je spremljalo nasilje, od takrat pa so večinoma potekale mirno, piše nemška tiskovna agencija dpa.