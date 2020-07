S simbolično predajo štafete v barvah EU iz rok hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grlića - Radmana nemškemu kolegu Heiku Maasu pred berlinskimi Brandenburškimi vrati je Nemčija včeraj prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije. Izzivov, ki jo čakajo, se je nabralo res veliko in bodo naporen zalogaj tudi za kanclerko Angelo Merkel, najmočnejšo voditeljico na stari celini, za katero bo predsedovanje Nemčije tudi svojevrsten evropski labodji spev, saj je za prihodnje leto po nemških volitvah napovedala politično upokojitev.

Hrvaški se predsedovanje ni izteklo po željah – zaznamovala in zasenčila ga je pandemija, ki je zmotila tudi največji dogodek predsedovanja, vrh o zahodnem Balkanu, ki je zato potekal po videopovezavi. So pa članice pod predsedovanjem Hrvaške podprle začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Med predsedovanjem Zagreba se je zgodil brexit, pogajanja z uradnim Londonom o trgovinskem sporazumu niso prinesla napredka, pandemija pa je razgalila dodatne slabosti Unije v procesu oblikovanja skupnih evropskih politik in odzivov, denimo glede zapiranja meja in spopada z novim koronavirusom.

Prav pandemija bo v mnogočem oblikovala tudi nemško predsedstvo. Uradni Berlin čakata dva velika finančna zalogaja – uskladitev stališč držav članic do finančnega svežnja za okrevanje po pandemiji ter s tem povezano sprejemanje večletnega proračuna Evropske unije. Kar primeren se tako zdi izbrani moto nemškega predsedovanja »Skupaj za obnovo Evrope«. Nemčija upa, da bo dogovor o svežnju za okrevanje sprejet že na vrhu sredi julija, kar bi bila dobra popotnica za naprej.