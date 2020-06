»Nevarnost, ki jo predstavlja novi koronavirus, je še vedno resna,« je v videonagovoru dejala Merklova. »Na to bi lahko kdo hitro pozabil, saj je Nemčija doslej v krizi delovala dobro. A to ne pomeni, da nevarnosti ni več,« je opozorila in opomnila na več regionalnih izbruhov koronavirusa v zadnjih dneh.

Samo politiki ne bodo mogli preprečiti širjenja virusa, je dejala kanclerka in vse pozvala k odgovornemu ravnanju. »Na to moramo gledati kot na našo skupno obveznost in razumeti, da z upoštevanjem pravil o socialni razdalji, obraznih maskah in higieni rok vsak od nas prispeva k skupni prihodnosti,« je dejala.