»Po dveh krogih temeljitih pogovorov voditeljev o različnih vprašanjih v povezavi z večletnim proračunom unije in skladom za okrevanje predsednik Evropskega sveta poziva k premoru do večerje, ki bo ob 20. uri. Vmes bo organiziral posvetovanja v ožjih sestavah,« je tvitnil Leyts.

V času premora so se doslej sestali Michel, nemška kanclerka Angela Merkel, francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poleg tega se je Michel ločeno sestal z nizozemskim premierjem Markom Ruttejem. Slovenski premier Janez Janša po neuradnih informacijah na teh posvetovanjih v ožjih sestavah ne sodeluje.

Informacije o dogajanju skope

Med odmorom sicer temeljito čistijo sobo, v kateri zasedajo voditelji. Ob upoštevanju pravila fizične razdalje sestankujejo v veliki sobi sredi stavbe Evropa, ki lahko gosti 330 ljudi in je sicer namenjena multilateralnim vrhom, na primer srečanju voditeljev EU in Afrike.

Informacije o dogajanju so skope. Bistvenih premikov za zdaj, kot kaže, ni bilo. Novinarji, ki na novice običajno čakajo v medijskem središču v bližini prostorov, kjer zasedajo voditelji, tokrat zaradi pandemičnih omejitev nimajo dostopa do kompleksa stavb, kjer poteka vrh.

Voditelji članic EU so dopoldne v Bruslju začeli dvodnevno srečanje, na katerem bodo poskušali doseči dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa. Pogajanja so težka. Pred začetkom so se zvrstila svarila, da je to trenutek resnice in da je nujen politični pogum, ter obljube, da bodo storili vse za dogovor ta konec tedna.