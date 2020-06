Na današnji videokonferenci so voditelji poudarili, da je treba iz krize potegniti prave nauke in Evropo pripraviti na prihodnost. Znova so potrdili svojo zavezo graditvi močnejše, bolj trajnostno naravnane, konkurenčnejše in tesneje povezane Evrope po pandemiji, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Slovenija predseduje začne julija prihodnje leto Tri države so določile skupna vprašanja in prednostne naloge, ki jih želijo obravnavati v obdobju predsedovanja Svetu EU. Prva bo julija začela predsedovanje Nemčija, v okviru tria bo januarja sledila Portugalska, čez eno leto julija pa Slovenija. Skupni program so države prilagodile pandemiji covida-19 in v njem poudarile cilj tria, da si bodo skupaj prizadevale za hitro gospodarsko in socialno okrevanje ter tako krepile odpornost Evrope. Janša, Merklova in Costa so se strinjali, da mora EU skupaj s članicami najti rešitve za čas po koronavirusni krizi in za okrevanje evropskega gospodarstva. Prednostno morajo obravnavati zeleno in digitalno preoblikovanje, okrepiti strateško avtonomijo Evropske unije in njene zmogljivosti spopadanja s krizami, kot so pandemija in kibernetski napadi.