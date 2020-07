Ali so več vredne izpolnjene (ali celo neizpolnjene) obljube ali to, da si še naprej prizadevamo za visok nivo demokracije v Sloveniji in hkrati izpolnimo obljube, ki smo jih dali volilkam in volilcem? Tako v odprtem pismu predsednico DeSUS Aleksandro Pivec sprašuje vidni član stranke in nekdanji podpredsednik DZ Primož Hainz.

V dolgem pismu opisuje stanje v Sloveniji, za katero je kot članica koalicije soodgovorna stranka upokojencev. Izpostavlja negativno politizacijo vsega političnega življenja s strani vrha najmočnejše stranke, strm padec demokratičnega vzdušja, zaradi česar »že prevladuje ocena, da imamo opraviti z demokratičnim deficitom in celo s pojavi fašizacije slovenske družbe«. V parlamentu po Hainzovih navedbah prevladuje večinski valjar, kršijo se parlamentarni običaji in celo poslovnik. Minister za notranje zadeve, ki je sicer že v odhodu, po ocenah bivšega poslanca DeSUS ne loči med legalnim in legitimnim: Vpitje pred sodiščem v korist vodje SDS je bilo legitimno, kolesarjenje po večjih slovenskih mestih pa je nelegalno, zato je treba udeležence kaznovati. »Vojaško izurjene varde strašijo ljudi in celo policiste, oblast pa trdi, da nimajo zakonske podlage za ukrepanje.«

Hainz izpostavlja še napade oblastnikov na kritične novinarje in medije, materialno izčrpavanje slovenske kulture, umikanje Slovenije iz demokratičnega vzdušja evropskega prostora v orbito višegrajskega avtoritarnega duha in dejanj. »Če vse naštete probleme demokracije v Sloveniji postavimo na eno stran tehtnice in drugo stran obtežimo z obljubami o uresničevanju interesov stranke DeSUS, kam se bo nagnila tehtnica oziroma kakšna bo odločitev stranke?« Pivčevo sprašuje Hainz. me