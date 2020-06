Lahko zaupamo nekaterim pripadnikom opozicije? Tanja Fajon, evropska poslanka in menda zelo obetavna bodoča predsednica SD, kako ste se počutili na proslavi, s katere so tiste, ki so domovino branili, veterane in praporščake, izločili? Zaradi korone? (Čudno, da je virus omogočil prisotnost vsem »posvečenim« in nastopajočim častilcem stranke SDS.) Naj verjamemo pojasnilom, zakaj ste se take proslave udeležili? In tudi tistim pojasnilom o vaši lanski podpori resoluciji evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov, strankarski kolega Brglez pa se je glasovanja vzdržal? Mimogrede, če boste želeli, da bo več volilcev podprlo vašo stranko, boste gotovo morali spremeniti svojo brezpogojno podporo Borutu Pahorju in se kritično od njega distancirati. Tako, kot ste se z opozorilom ob načrtovani položitvi vencev k spomenikom na Bazoviški fojbi, češ da bo s to potezo odprl veliko bolečino ljudi na Primorskem.

Če pustimo ob strani vse drugo Janševo delovanje, sprašujem, koliko ljudi še prenaša njegovo dvoličnost, sprenevedanje, demagogijo, agresivnost, maščevalnost ter neodgovorno in nesramno »čivkanje«. V letih, ko je bil v opoziciji, je vedno organiziral svoje proslave ter različne proteste, a jih ni nihče omejeval z ograjami, nanje pošiljal posebnih policijskih enot, kratil svobode in človekovih pravic. Med Janševimi plačanci, ki so protestirali pred sodiščem ter zaporom na Dobu, in med sedanjimi protestniki je velika razlika. Zdaj protestira množica razočaranih ljudi, vseh starosti in poklicev (večina nima nobenih povezav s političnimi strankami), dovolj jim je prejšnje in sedanje politike, dovolj jim je zlorabljanja, zavajanja in brezizhodnosti. Udeležencev Janševih paralelnih proslav niso provocirali in motili njegovi prijatelji, v »rumene jopiče« našemljeni skrajni desničarji, »identitarci«, Janša pa jih je (menda?) zdaj zlohotno poslal nad »ljudsko proslavo« državnosti. Televizijski kameri ni ušel niti sramotni nacistični pozdrav z iztegnjeno roko ob Prešernovem spomeniku. Nihče tudi ni nikoli dejal, da je bilo njegovo pozivanje na »antiproslave« »nedostojno, zavržno in izven vsega, kar si predstavljamo pod besedami normalnost in civilizacija«, kot zdaj svari on. Prav tako se neskončno spreneveda, ko pravi, »da smo marsikatero priložnost zamudili tudi zato, ker smo dopustili, da so stare zamere, sovraštvo, cinična distanca in razdeljenost spet dobile svojo moč…«. Kot da ne bi bil sam glavni krivec za to.

Lahko zaupamo generalnemu direktorju policije, ki očitno poslušno sledi politikom? Lahko zaupamo policijski upravi Ljubljana (PU), da policija spoštuje svobodo izražanja in udeležbo na mirnih protestih, če pa uporablja specialce, da s silo vlečejo in odnašajo mirne kulturnike in intelektualce, ki berejo ustavo, ugotavljajo identiteto sprehajalcev, ker jih štejejo kot možne bodoče povzročitelje kaznivih dejanj itd.? Ali ni to nesorazmerna represivnost? Lahko zaupamo policistom, da ne bodo naslednjič uporabili kar paralizatorjev? Ne, to ni vedno intenzivnejši poskus ustrahovanja, ne, to je vse skupaj samo skrb za varnost, pravijo. Varnost za koga in pred kom? Pred mirnimi protestniki? In, seveda, gre izključno za njihovo varnostno oceno in minister Hojs jim »ne daje« nobenih navodil. Oh, do zdaj pa sem zmotno mislila, da policija služi ljudem in ne politiki.

Zgrozim se, če pomislim, kaj delajo z nami Janša, njegovi ministri in drugi podrepniki. Države pa jim res ne damo v njihovo last. Lahko sploh še komu zaupamo? Gotovo. Med nami je še veliko iskrenih, poštenih ter sposobnih ljudi, ljudi dobrih namenov in z načrti za rešitve iz sedanje na videz brezizhodne situacije.

Polona Jamnik, Bled