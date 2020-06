Prijatelji za vedno?

Mejni spor med Slovenijo in Hrvaško traja že skoraj trideset let. Kronologija poskusov reševanja tega vprašanja je temu primerna. Srečanj na dvostranski ravni je bilo že nič koliko. Politiki različnih političnih barv in generacij so se reševanja tega vprašanja lotevali na obeh straneh meje. Najbliže rešitvi mejnega vprašanja sta prišla pokojna premierja Ivica Račan in Janez Drnovšek, ki sta dorekla dvostranski dogovor in premogla politično odločenost, da sta z njim stopila pred domačo javnost. A se je v različnih obdobjih zgodovine vedno znova nekje zalomilo. Če je bila zadovoljna ena stran, ni bila druga. Dogovor Drnovšek-Račan s slavnim dimnikom mednarodnih voda do dogovorjenih treh četrtin Piranskega zaliva je bil na hrvaški strani razumljen kot poraz oziroma že skorajda izdaja nacionalnih interesov. Če se je v medsosedskem dogovarjanju ena stran preglasno veselila nad doseženim dogovorom, je bil to za drugo znak, da dogovor ni po njeni meri.