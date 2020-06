Reševanje učencev iz luknje

Počitnice so se komaj začele, pa se že oziramo v 1. september. Epidemiološka situacija skrbi starše, učitelje, ravnatelje, odločevalce na zavodu za šolstvo in politiko. Skrb je upravičeno velika. Če seštejemo vse, ki so povezani z vzgojno-izobraževalnim sistemom, vključno s starši in starimi starši, ugotovimo, da dogajanje v tem sistemu vsakodnevno vpliva na polovico prebivalcev Slovenije.