Vlada, največje tveganje

Pred poldrugim mesecem smo na tem mestu uvodoma zapisali: »Vlada je ta teden končno sprejela uredbi, nujni za to, da bodo podjetja lahko prišla, no, zaprosila za kredite po poroštvenih shemah za odložene obveznosti kreditojemalcev in za zagotavljanje dodatne likvidnosti gospodarstvu iz tako imenovanega drugega svežnja protikriznih zakonov.