Dnevi discipline

Vlada je na naraščanje števila okužb, ki so v veliki meri povezane s tujino, odgovorila z zaostrovanjem omejitev v Sloveniji. Le nekaj dni po ponovni uvedbi obveznega nošenja mask v zaprtih javnih prostorih se je odločila, da bo dovoljeno število ljudi na kupu zmanjšala s 500 na 50. Z nekaj izjemami: večji koncerti bodo na primer dovoljeni, če bodo imeli sedežni red in redarje. Dežurni krivci za uhajanje koronavirusa so tokrat mladi, ki se najraje družijo v lastni režiji.