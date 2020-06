Reševanje vojakov Milharčiča in Dežulovića

Na demonstracijah pred državnim zborom so bili sami ljubi obrazi – Boris, Esad, Tadej, Samira, Kristina, Rok, Peter, Nastja, Jedrt, Igor, Tomaž – in poskušali smo se prebiti naprej. Policija je v polni opremi stala pred nami, od nekod pa so se pojavili Tučo, Toko, Obra in Vlado in kot protestno pesem udarimo Gospod policaj (menda Rogoški slavčki). Naenkrat pa, kot da bi se zgodil čudež: kordon policistov se razmakne in vrata parlamenta so na široko odprta. Hotel sem samo še reči, da je s tem moje delo opravljeno, ko zazvoni telefon. Številka seveda unknown in tih, globok moški glas, ki ve, kako se sporočajo pomembne stvari.