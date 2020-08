Strah pred Karantenijo

Izobraževalni zavod za javno zdravstvo dr. Andrije Štamparja v Zagrebu je blizu pokopališča Mirogoj, glavnega mestnega poslednjega počivališča, kjer so pokopani znameniti hrvaški državljani. Ker nikoli nisem bil na nobenem od teh dveh krajev, moral pa sem na testiranje na covid-19, sem se odločil, da grem, potem ko bom opravil medicinski del opravkov, na sprehod po pokopališču in se poklonim sencam Miroslava Krleže. Stari Fric, kot so mu rekli prijatelji, tam spi, zaradi njegovih del pa sem večkrat postal njegov dolžnik in menil sem, da je osnovna stvar, ki jo moram narediti, položiti cvet na njegovo gomilo.