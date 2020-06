Čas za novo razsvetljevanje

Ko sem pred dnevi preletaval fotogalerijo na Guardianovi spletni strani, sem ob neki fotografiji iz Sibirije prebral obrazložitev, da so »mesta po vsej Sovjetski zvezi imela dom kulture, dvorano, namenjeno lokalnim predstavam, ki jih je država uporabljala za kulturno 'razsvetljevanje'«, kar me je spomnilo na zelo podobno kulturno politiko jugoslovanskih oblasti. Tudi naša mesta so danes na gosto posejana s kulturnimi domovi, saj se je tudi v njih za časa socializma odvijalo podobno kulturno »razsvetljevanje«.