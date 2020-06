Koliko decibelov, koliko fašizma?

Zaprite oči. Globoko vdihnite. Izdihujte počasi. Ponovite. Še enkrat. Spet. Ko boste dosegli stanje, v katerem bi zlahka zaspali, in začutite mehkobo po vsem telesu, si predstavljajte mestni trg. V tišini. Lahko manjšega ali večjega. Lahko ima enega ali več mostov. Morda nima mostov in tam stoji zgolj vodnjak. Hm, lahko vse slovenske mestne trge z ulicami vred, ki jih obkrožajo, združite v eno sliko. Igrajte se, dodajte elemente. Odstranite jih. Rišite v mislih svoj mestni trg. Nenadoma se vaš pogled zatakne pri stolih. Veliko jih je. Na njih sedijo ljudje, vsi gledajo v eno smer. Malo pokimajo. Potem se njihov pogled zamakne, odmrzne in se zasmejijo.