V Mehiki s koronavirusom okuženi novorojeni trojčki

V Mehiki so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri novorojenih trojčkih. Test so izvedli le nekaj ur po rojstvu, novorojenčki pa niso bili v stiku z nikomer z znano okužbo, zaradi česar zdravniki domnevajo, da bi lahko do okužbe prišlo že v maternici.