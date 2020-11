Največ novih okužb so v zadnjem dnevu potrdili v zvezni deželi Zgornja Avstrija, in sicer 2554. Sledita Dunaj z 2151 novimi primeri koronavirusa in avstrijska Štajerska s 1116. Na avstrijskem Koroškem so medtem zabeležili 399 novih okužb z novim koronavirusom.

V avstrijskih bolnišnicah se trenutno zdravi 3811 covidnih bolnikov, od tega jih je 546 na intenzivni negi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V slovenski severni sosedi, ki ima okoli 8,9 milijona prebivalcev, so doslej skupaj potrdili 181.642 okužb z novim koronavirusom. 1608 ljudi je za posledicami covida-19 umrlo, 107.876 jih je ozdravelo.