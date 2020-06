Trump je v petek izpostavil, da je vrhovno sodišče ZDA odločilo le to, da papirji za odpravo zaščite niso bili vloženi pravilo. "Vrhovno sodišče nas je prosilo, da ponovno vložimo glede DACA, nič ni bilo izgubljeno ali dobljeno," je zapisal. "Kmalu bomo ponovno vložili izboljšane papirje, da ustrezno izpolnimo odločitev in včerajšnjo prošnjo vrhovnega sodišča," je tvitnil Trump.

Vrhovno sodišče je v četrtek tesno s petimi proti štirim glasovom zavrnilo poskus predsednika Trumpa, da ukine program zaščite pred izgonom nezakonitih priseljencev, ki so jih v ZDA mladoletne pripeljali starši ali skrbniki. Z liberalno manjšino sodnikov je potegnil predsednik vrhovnega sodišča John Roberts.

Poseben program zaščite s kratico DACA je uvedel predsednik Barack Obama potem, ko kongres do leta 2012 ni bil sposoben sprejeti imigracijske reforme. Trump je leta 2017 napovedal ukinitev programa, kar je sprožilo tožbe, ki so se za zdaj sklenile s četrtkovo presenetljivo odločitvijo vrhovnega sodišča.

Večina vrhovnega sodišča namreč ni sprejela odločitve o zakonitosti programa DACA iz leta 2012, ampak je le ugotovila, da je Trumpova vlada prekršila uradno vladno proceduro pri ukinjanju tega programa z majavo pravno utemeljitvijo.

Trump je v petek torej napovedal, da bo to majavo pravno utemeljitev zamenjal s trdnejšo. Ni sicer napovedal, kdaj naj bi se to zgodilo. Kljub temu je sedaj okrog 700.000 ljudi, ki ne poznajo druge domovine kot ZDA, kjer so odrasli, se zaposlili, si ustvarili družine in delajo ter plačujejo davke, spet na trnih, kdaj jih bodo skušali pregnati.

Morda ne bo tako hudo, ker je tiskovna predstavnica Bele hiše med pojasnjevanjem Trumpovega tvita dejala, da študirajo dokumente in bodo šli naprej na odgovoren in sočuten način. Edini sočuten način za omenjene priseljence pa je legalizacija njihovega statusa, če niso prekršili zakona kako drugače.

Trump, ki je te priseljence izpostavil izgonu, je v petek tudi tvitnil, da želi poskrbeti zanje. Krivdo za to, da njihov status še ni rešen, pa je zvalil na demokrate. Ti se menda niso hoteli pogajati o rešitvi statusa.

Pogajanja so padla v vodo leta 2018, ko je želel Trump v zameno za rešitev koristnikov programa DACA dobiti od demokratov denar za zid na meji z Mehiko. To se je skoraj zgodilo, dokler ni prišla na dan Trumpova odmevna nesramna izjava o državah, iz katerih prihajajo priseljenci v ZDA.