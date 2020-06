Ameriški predsednik Donald Trump in njegova ekipa sta upala, da bosta dobila nov zagon s prvim zborovanjem po začetku marca in epidemiji koronavirusa. Toda v soboto v Tulsi v Oklahomi, kjer ima sicer veliko privržencev, glavna športna dvorana z 19.000 sedeži ni bila polno zasedena, ploščad pred njo, kjer so pripravili velikanski ekran za vse tiste, ki bi ostali brez vstopnice, pa je bila povsem prazna. Predsedniku, ki je pričakoval več kot milijon udeležencev, so blamažo očitno pripravili tisoči mladih, ki so se lažno prijavili na shod.

A gotovo je, da Trumpovo zborovanje, na katerem prisotni večinoma niso imeli zaščitnih mask, ni bilo šala, saj je ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni takšne shode odsvetoval in v zaprtih prostorih priporočil uporabo mask. Torej bi zborovanje lahko dalo zagon širjenju virusa v Tulsi, ne pa Trumpovi predvolilni kampanji.

Trump je ta svoj poraz na zborovanju v Tulsi pripisal »slabim ljudem, ki delajo slabe stvari«. Pri tem je mislil na omenjene lažne rezervacije ali pa na proteste v bližini proti policijskemu nasilju, ki so se jih posamezni njegovi pristaši ustrašili. Toda predvsem se jih je veliko zbalo za zdravje, saj je v štirimilijonski Oklahomi število na novo okuženih z novim koronavirusom v porastu, od srede celo več kot 300 na dan. Nekaj ur pred Trumpovim prihodom so virus odkrili tudi pri šestih organizatorjih njegovega shoda. Glede naraščanja števila okužb je Trump na zborovanju izjavil: »Če se poveča število testiranj, se najde več primerov. Zato sem rekel, naj zmanjšajo število testiranj.« Pozneje so Trumpovi sodelavci trdili, da se je »seveda samo šalil«.

Kipi padajo, Trump je jezen

Sicer pa je to le zadnji v seriji Trumpovih porazov v zadnjih treh mesecih, ko so ga kritizirali za zmedeno in kaotično koordiniranje boja proti pandemiji in je ameriško gospodarstvo padlo v recesijo z močno rastjo brezposelnosti, še dodatno pa je gospodarstvo oslabilo gibanje proti policijskemu nasilju in rasizmu. Trump, ki je do februarja svojo prednost videl v nepretrgani gospodarski rasti, po anketah že zaostaja za kandidatom demokratov Joejem Bidnom v večini ključnih zveznih držav.

Trump je v Tulsi za Bidna dejal, da je »nemočna marioneta radikalne levice«, pa tudi »Kitajske in Irana«. Demokrati pa da »hočejo odpraviti versko svobodo, so proti religiji, utišati hočejo vernike, oprati možgane otrokom z nesramnimi in pokvarjenimi lažmi o domovini, plačevati za pozne splave in za umore neželenih otrok po porodu«. Bidnova zmaga novembra bi po Trumpovih besedah vodila do kaosa v ZDA.

Bojevit je bil tudi, ko je nastopil proti sedanjim protirasističnim protestom in rušenju kipov, kar se dogaja po vsej državi – v Oregonu so denimo zrušili kipa Georgea Washingtona in Thomasa Jeffersona, prvega in tretjega predsednika ZDA, ki sta bila oba sužnjelastnika. »Ponorela levičarska drhal poskuša pustošiti po naši zgodovini, onečašča naše lepe spomenike, ruši naše kipe ter kaznuje, zaničuje in preganja vsakogar, ki se ne strinja z njenimi zahtevami. Mi se jim ne bomo uklonili,« je vzkliknil množici, ki je namesto mask nosila klobuke z napisom Naredimo Ameriko spet veliko.