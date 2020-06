Demokrati se s Trumpovo opredelitvijo Boltona, ki je zavračal pozive na pričanje med postopkom ustavne obtožbe proti predsedniku, povsem strinjajo, vendar pa navedbam v knjigi verjamejo. Na Boltona so jezni, ker so prepričani, da bi to, o čemer piše v knjigi o svojem letu in pol dela v Beli hiši, lahko pripeljalo do drugačnega izida ustavne obtožbe, ki je zaradi republikanske večine v senatu propadla.

Bolton je pač svoje zapiske in spomin prihranil za knjigo, s katero namerava lepo zaslužiti, čeprav mu je skušala Bela hiša izid preprečiti s tožbo, v katero se je sedaj vpletlo tudi pravosodno ministrstvo ZDA. Vendar pa je za to že prepozno, saj so knjigo že dobili vsi glavni mediji, Boltona pa čaka vrsta odmevnih intervjujev.

Bolton v knjigi z naslovom "Soba, kjer se je zgodilo" ne navaja veliko novih informacij, ki že ne bi bile znane. Odmeva pa navedba, da Trump ni izsiljeval le Ukrajine, da mu pomaga do ponovne izvolitve s preiskavo demokrata Josepha Bidna, ampak tudi Kitajsko. In to v času, ko je podobnega pokvarjenega političnega sodelovanja s Kitajsko obtoževal samega Bidna.

V knjigi je tudi nekaj zabavnih podrobnosti o Trumpovem poznavanju sveta in zemljepisa. Bolton trdi, da predsednik ZDA ni vedel, da ima Velika Britanija jedrsko orožje, menda pa je mislil tudi, da je Finska del Rusije.

Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da se Finci veselo muzajo in obenem držijo za čelo. Nekateri pa pravijo, da to še ni nič, saj je hujše to, da tudi Putin še vedno meni, da je Finska del Rusije. Drugi se spet veselijo, da je njihova država za trenutek spet center geopolitike, čeprav po neumnosti.