V knjigi je John Bolton, nekdanji predsednikov svetovalec za nacionalno varnost, po moči drugi človek Bele hiše, poravnal račune s svojim nekdanjim šefom Donaldom Trumpom. Glavna avtorjeva misel je: »Težko bi se spomnil ene same Trumpove odločitve, ki je ne bi narekovala želja po ponovni izvolitvi.«

Zlasti je škandalozno, da je Trump, ki v javnosti nastopa kot odločen borec proti kitajski prevladi in vplivu v ZDA, prosil kitajskega voditelja Xi Jinpinga, naj mu pomaga pri pridobivanju volilcev v agrarnih območjih ZDA z odkupom ameriških pridelkov. Na lanskem vrhu G20 na Japonskem mu je tako na dvostranskem srečanju, na katerem je bil očitno prisoten tudi Bolton, pojasnjeval, da bodo, kot piše v knjigi, »na izid volitev odločilno vplivali farmerji in povečanje kitajskega nakupa soje in pšenice«.

Pred tem, na večerji ob začetku vrha G20, ga je v pogovoru pohvalil, ker je dal v koncentracijska taborišča zapreti milijon islamskih Ujgurov, in ga spodbudil, naj nadaljuje to prakso. Uradno je Trumpova administracija kritična do kitajskega nasilja nad to 20-milijonsko manjšino in ravno v sredo je predsednik Trump podpisal zakon, ki omogoča sankcije proti kitajskim uradnikom in oblastnikom, ki so odgovorni za represijo v tem slabo naseljenem severozahodnem delu Kitajske.

Enainsedemdesetletni Bolton je sicer znan po svoji agresivnosti (med drugim se v nasprotju s Trumpom zavzema za vojaški napad na Iran), a njegove trditve so verodostojne. Tudi zato, ker je na koncu svoje kariere, potem ko je delal v administracijah zadnjih štirih republikanskih predsednikov, Ronalda Reagana, obeh Bushev in Trumpa. A ko je septembra lani zapustil Belo hišo, je zaloputnil z vrati.