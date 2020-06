»Simbolov, ki predstavljajo organizacije sovraštva ali sovražne ideologije ne dovoljujejo, razen kadar so objavljeni v kontekstu obsojanja. V tem oglasu smo to videli in kjerkoli bo ta simbol uporabljen, bomo ukrepali enako,« je dejal vodja varnostne politike pri Facebooku Nathaniel Gleicher.

Trumpov oglas, ki je obsojal »nevarno drhal skrajno levih skupin«, je objavil narobe obrnjen trikotnik. Nacistična Nemčija je s takšnim trikotnikom označevala politične zapornike in na to je nemudoma opozorila judovska organizacija Anti-defamacijska liga.

Trumpova kampanja je na umik oglasa odgovorila, da gre za simbol, ki ga uporablja skrajno leva skupina antifa.

Facebook se doslej v Trumpove in objave njegove kampanje ni vtikal, ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg pa je celo kritiziral Twitter, ki je nekaj Trumpovih tvitov opremil s povezavo na dejstva.