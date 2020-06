»Že prej, posebno pa v devetdesetih letih minulega stoletja, je razširjala možnosti slovaške moderne lirike, pa tudi možnosti upodabljanja žensk in žensko-moških odnosov. Njena poezija prehaja med refleksivno, imaginativno, intelektualno, intimno liriko in filozofskim premislekom. V zadnjih letih se njena besedila vse bolj fragmentirajo in vsebine postajo izraziteje avtobiografske,« dodaja predsednik vileniške žirije Aljoša Harlamov. V slovenskem prevodu imamo za zdaj le izbor njene poezije v zbirki Alfa (2003).

Islandski fokus Slovenski avtor v središču letošnjega festivala, ki bo med 8. in 13. septembrom, pa je Vinko Möderndorfer. Eden naših najbolj vsestranskih literarnih ustvarjalcev je objavil že več kot osemdeset knjig proze, poezije, dramatike in esejistike, režiral pa več kot sto predstav in več kot ducat filmov. Za svoje ustvarjanje na različnih področjih je prejel že več kot petdeset nagrad in nominacij, tudi nagrado Prešernovega sklada. Fokus letošnjega festivala, ki bo potekal večinoma virtualno, bo namenjen še islandski književnosti. Antologijo, ki bo prinesla 21 islandskih glasov za 21. stoletje, ureja Lucija Stupica. šum