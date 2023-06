Pesnik, pisatelj, dramatik in prevajalec Otto Tolnai je pripadnik madžarske narodnostne manjšine v srbski Vojvodini. Študiral je madžarsko književnost in filozofijo v Novem Sadu in Zagrebu. Svojo prvo pesniško zbirko Homoru versek je objavil leta 1963 in danes velja za enega najpomembnejših sodobnih madžarskih avtorjev.

Kot je v utemeljitvi nagrade zapisala članica žirije Jutka Rudaš, njegovo umetnost prežema odprtost, suverena svoboda prehajanja med državami, pokrajinami, kulturami in tradicijami. Moč njegovih besedil se najbolje kaže v drobnih praskah in razpokah, v katere svobodna prodira bogata izkušnja madžarske intelektualne dediščine ter eksjugoslovanske kulture in stvarnosti.

»Poetika Otta Tolnaija izhaja iz tradicije madžarske kulture, na njeno oblikovanje pa so močno vplivale moderne jugoslovanske literarne smeri, zato je po naravi medkulturna, v njegovi ustvarjalni metodi se kaže hkratna povezanost z več kulturami. V ozadju njegove življenjske umetnosti je globok hedonizem njegove 'lastne' kulture,« navaja utemeljitev.